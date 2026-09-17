У Києві екстрено змінили маршрути кільцевої електрички

Що пошкоджено

Внаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктуру станції Микільська Слобідка. Також постраждали скло та двері в одному з електропоїздів, депо та кількох інших об'єктах "Укрзалізниці".

У компанії зазначили, що ремонтні роботи вже тривають. Попередньо, на відновлення ділянки знадобиться близько доби.

Як курсуватимуть поїзди

Через пошкодження станції кільцевої електрички Микільська Слобідка Kyiv City Express сьогодні працюватиме за схемою неповного кільця. Зокрема:

City A:

Святошин - Почайна;

Дарниця - Вокзальна - Святошин.

City B:

Святошин - Вокзальна - Дарниця;

Почайна - Святошин.

За даними Telegram-каналу Київської кільцевої електрички, зміненими маршрутами курсують рейси А04, А06, А07, Б02, Б05 та Б04.

Окремі поїзди також вирушили із затримкою через повітряну загрозу. Зокрема, рейс А01 за маршрутом Дарниця - Вокзальна - Святошин.

Рейс Б01 Дарниця - Почайна - Святошин сьогодні не курсуватиме.

Рейс Б07 Святошин - Вокзальна - Дарниця вирушив зі станції Святошин на 30 хвилин пізніше від графіка.

Оновлено об 11:15

Станом на 11:15 обмеження по кільцю зняті. Відновлювальні роботи після обстрілу завершені.

Як повідомили в Kyiv City Express, поїзд А11 Святошин - Почайна - Дарниця вже вирушив за звичним маршрутом та прямує за графіком.

Пасажирів просять поставитися з розумінням до можливих відхилень від графіка, оскільки рух поїздів доводиться оперативно коригувати з огляду на безпекову ситуацію.

Також варто стежити за оголошеннями на станціях та слухати інформацію від локомотивних бригад. Про подальші зміни в русі "Укрзалізниця" обіцяє повідомити додатково.