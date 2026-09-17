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Через Дарницу не будет курсировать: в Киеве экстренно изменили маршруты кольцевой электрички

10:38 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Киевская кольцевая электричка (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Kyiv City Express 17 сентября временно изменил маршруты из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в результате ночной атаки. Поезда не будут курсировать на участке между Дарницей и Почайной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Что повреждено

В результате ночной атаки повреждена инфраструктура станции Никольская Слободка. Также пострадали стекло и двери в одном из электропоездов, депо и других объектах "Укрзализныци".

В компании отметили, что ремонтные работы уже продолжаются. Предварительно, на восстановление участка понадобится около суток.

Как будут курсировать поезда

Из-за повреждения станции кольцевой электрички Никольская Слободка Kyiv City Express сегодня будет работать по схеме неполного кольца. В частности:

City A:

  • Святошино - Почайная;
  • Дарница - Вокзальная - Святошино.

City B:

  • Святошино - Вокзальная - Дарница;
  • Почайная - Святошино.

По данным Telegram-канала Киевской кольцевой электрички, измененными маршрутами курсируют рейсы А04, А06, А07, Б02, Б05 и Б04.

Отдельные поезда также отправились с задержкой из-за воздушной угрозы. В частности, рейс А01 по маршруту Дарница - Вокзальная - Святошино.

Рейс Б01 Дарница - Почайная - Святошино сегодня не будет курсировать.

Рейс Б07 Святошино - Вокзальная - Дарница отправился со станции Святошино на 30 минут позже графика.

Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и слушать информацию от локомотивных бригад. О дальнейших изменениях в движении "Укрзализныця" обещает сообщить дополнительно.

РБК-Украина также рассказывало, что минувшей ночью российские войска атаковали железнодорожную станцию Берестин в Харьковской области. В результате удара повреждено здание вокзала, находившиеся в укрытиях работники станции не пострадали.

Напомним, в результате массированной атаки 17 сентября пострадали семь областей Украины: враг применил ракеты, авиабомбу и более 150 ударных дронов. В Киеве, Одессе, Киевской области и Запорожье есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

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