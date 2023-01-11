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Через брак людей. Окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів, - ЦНС

Фото: окупанти на Донбасі почали мобілізувати інвалідів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Через нестачу живої сили окупанти мобілізують людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

У ЦНС розповіли, що через спротив місцевих жителів окупантам дедалі важче знаходити чоловіків для мобілізації. людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби. ФСБ видало указ не випускати з РФ призовників із категорій "А", "Б" та "В".

При цьомуу Кремлі спростували дані української розвідки про заборону виїзду призовників. Там назвали інформацію "качкою".

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ДонбасокупантиМобілізація в Росії