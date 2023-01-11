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У Кремлі спростували дані української розвідки про заборону виїзду призовників

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Середа 11 січня 2023 11:43
У Кремлі спростували дані української розвідки про заборону виїзду призовників Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростовує запровадження на території країни заборони на виїзд військовозобов'язаних із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пєскова у коментарі російським ЗМІ.

Пєсков стверджує, що повідомлення про запровадження обмежень на виїзд призовників із країни "качка".

"Це звичайна інформаційна качка. Інформаційна диверсія", - заявив прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним , зокрема обмежено придатним до служби. ФСБ видало указ не випускати з РФ призовників із категорій "А", "Б" та "В".

Як раніше повідомляв начальник ГУР МО Кирило Буданов, у Росії планують нову мобілізацію через брак живої сили. За даними розвідки, РФ хоче мобілізувати ще до 500 тисяч людей у січні.

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