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Из-за нехватки людей. Оккупанты на Донбассе начали мобилизовать инвалидов, - ЦНС

Фото: оккупанты на Донбассе начали мобилизовать инвалидов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Из-за нехватки живой силы оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

В ЦНС рассказали, что из-за сопротивления местных жителей оккупантам все труднее находить мужчин для мобилизации.людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета.

Напомним, по данным украинской разведки, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе. ФСБ издало указ не выпускать из РФ призывников из категорий "А", "Б" и "В".

При этом в Кремле опровергли данные украинской разведки о запрете на выезд призывников. Там назвали информацию "уткой".

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