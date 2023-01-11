Из-за нехватки людей. Оккупанты на Донбассе начали мобилизовать инвалидов, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра национального сопротивления.

В ЦНС рассказали, что из-за сопротивления местных жителей оккупантам все труднее находить мужчин для мобилизации.людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета.

Напомним, по данным украинской разведки, в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе. ФСБ издало указ не выпускать из РФ призывников из категорий "А", "Б" и "В".

При этом в Кремле опровергли данные украинской разведки о запрете на выезд призывников. Там назвали информацию "уткой".

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