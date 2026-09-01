Через "боснійського м'ясника" Сербію можуть не пустити до ЄС

Хорватія виступила проти запланованого поховання Ратка Младича з усіма державними почестями. Колишній командувач армії боснійських сербів помер у тюрмі ООН у Гаазі, де відбував довічне покарання за вироком міжнародного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал HRT .

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що такий крок може негативно вплинути на європейські перспективи Сербії. Загреб при цьому нагадує, що Младич пов'язаний не лише зі злочинами, за які його засудив міжнародний суд у Гаазі.

"Це було б все одно, що вони самі закривають двері перед Європейським Союзом", - сказав Пленкович.

За словами хорватського прем'єра, йдеться про людину, яка була причетна до найтяжчих злочинів під час воєн на території колишньої Югославії.

В чому Младича звинувачують у Хорватії

Слід мати на увазі, що Гаазький трибунал не засуджував Младича за злочини, скоєні саме в Хорватії. Проте у липні 1992 року суд у хорватському Шибенику заочно засудив Младича до 20 років ув'язнення за воєнні злочини проти цивільного населення. Його визнали винним, зокрема, в тому, що 26 серпня 1991 року як начальник штабу 9-го Книнського корпусу він наказав атакувати село Кієво.

За даними хорватської прокуратури, по населеному пункту було випущено близько 1600 артилерійських снарядів, а також використано касетні боєприпаси. Село було практично повністю зруйноване.

У тій самій справі йшлося про удари по Синю, Врліці, Малькову, Потравлю, Шатричу та Дабру, а також атаки на цивільні об'єкти в Шибенику.

Хорватська прокуратура також розслідувала роль Младича в обстрілах Задара та інших населених пунктів Далмації. Зокрема, прокуратура зазначала, що під час обстрілів 25 і 31 грудня 1991 року загинули троє цивільних, ще п'ятеро були тяжко поранені, серед них - десятимісячна дитина.

Спроба зруйнувати греблю Перуча

Одним із найсерйозніших звинувачень стало планування знищення греблі Перуча на річці Цетині. За даними хорватської прокуратури, Младич та інші командири планували зруйнувати греблю, щоб затопити населені пункти нижче за течією - Синь, Триль та Оміш, де проживало понад 50 тисяч людей.

У конструкцію заклали близько 30 тонн вибухівки. Вибух спричинив масштабні пошкодження споруди, але повністю зруйнувати греблю не вдалося.

Вбивства цивільних у Шкабрні

Саме Шкабрню Пленкович згадав у своїй заяві окремо. 18 листопада 1991 року, у день падіння Вуковара, сербські сили захопили Шкабрню. У селі та сусідньому Надині були вбиті цивільні та захисники населених пунктів.

Хорватська прокуратура також порушувала провадження щодо ракетних ударів по По́жезі та районах Славонії у 1995 році. За версією слідства, йшлося про використання ракет із касетними боєприпасами, внаслідок чого загинула цивільна людина, ще троє були поранені.

За що Младича засудив Гаазький трибунал

Младича, якого прозвали "боснійським м'ясником", у 2017 році засудили до довічного ув'язнення. Суд визнав його винним у геноциді, злочинах проти людяності та порушеннях законів і звичаїв війни, скоєних під час війни в Боснії та Герцеговині.

Серед встановлених судом злочинів - геноцид у Сребрениці, переслідування, винищення, вбивства, депортація та насильницьке переміщення боснійських мусульман, кампанія терору проти цивільного населення Сараєва, а також захоплення заручників ООН.

Ставлення до Младича у Сербії

Багато сербів з ультраправим ухилом вважають його національним героєм. Політики також вважають, що генерала треба поховати з військовими почестями, а влада на чолі з Вучичем проявляє стриману позицію.

Водночас прогресивна, ліберальна та правозахисна частина сербського суспільства визнає Ратка Младича воєнним злочинцем і засуджує злочини проти людяності.