Из-за "боснийского мясника" Сербию могут не пустить в ЕС

Хорватия выступила против запланированного захоронения Ратко Младича со всеми государственными почестями. Бывший командующий армией боснийских сербов скончался в тюрьме ООН в Гааге, где отбывал пожизненное наказание по приговору международного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал HRT .

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что такой шаг может негативно отразиться на европейских перспективах Сербии. Загреб напоминает, что Младич связан не только с преступлениями, за которые его осудил международный суд в Гааге.

"Это было бы все равно, что они сами закрывают двери перед Европейским Союзом", – сказал Пленкович.

По словам хорватского премьера, речь идет о человеке, причастном к тяжким преступлениям во время войн на территории бывшей Югославии.

В чем Младича обвиняют в Хорватии

Следует иметь в виду, что Гаагский трибунал не осуждал Младича за преступления, совершенные именно в Хорватии. Однако в июле 1992 года суд в хорватском Шибенике заочно приговорил Младича к 20 годам заключения за военные преступления против гражданского населения. Его признали виновным, в частности, в том, что 26 августа 1991 как начальник штаба 9-го Книнского корпуса он приказал атаковать село Киево.

По данным хорватской прокуратуры, по населенному пункту было выпущено около 1600 артиллерийских снарядов, а также использованы кассетные боеприпасы. Село было практически полностью разрушено.

В том же деле речь шла об ударах по Сине, Врлице, Малькове, Потравлю, Шатричу и Дабру, а также атаки на гражданские объекты в Шибенике.

Хорватская прокуратура также расследовала роль Младича в обстрелах Задара и других населенных пунктов Далмации. В частности, прокуратура отмечала, что во время обстрелов 25 и 31 декабря 1991 года погибли три гражданских, еще пятеро были тяжело ранены, среди них - десятимесячный ребенок.

Попытка разрушить дамбу Перча

Одним из самых серьезных обвинений стало планирование уничтожения плотины Перуча на реке Цетине. По данным хорватской прокуратуры, Младич и другие командиры планировали разрушить дамбу, чтобы затопить населенные пункты ниже по течению - Синь, Триль и Омиш, где проживало более 50 тысяч человек.

В конструкцию заложили около 30 тонн взрывчатки. Взрыв вызвал масштабные повреждения сооружения, но полностью разрушить дамбу не удалось.

Убийства гражданских в Шкабрне

Именно Шкабрню Пленкович упомянул в своем заявлении отдельно. 18 ноября 1991 года в день падения Вуковара сербские силы захватили Шкабрню. В селе и соседнем Надыне были убиты гражданские и защитники населенных пунктов.

Хорватская прокуратура также нарушала производство по ракетным ударам по Пожегу и районам Славонии в 1995 году. По версии следствия, речь шла об использовании ракет с кассетными боеприпасами, в результате чего погиб гражданский человек, еще трое были ранены.

За что Младича осудил Гаагский трибунал

Младича, прозванного "боснийским мясником", в 2017 году приговорили к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны, совершенных во время войны в Боснии и Герцеговине.

Среди установленных судом преступлений – геноцид в Сребренице, преследование, истребление, убийства, депортация и насильственное перемещение боснийских мусульман, кампания террора против гражданского населения Сараево, а также захват заложников ООН.

Отношение к Младичу в Сербии

Многие сербы с ультраправым уклоном считают его национальным героем. Политики также считают, что генерала нужно похоронить с военными почестями, а власти во главе с Вучичем проявляют сдержанную позицию.

В то же время прогрессивная, либеральная и правозащитная часть сербского общества признает Ратко Младича военным преступником и осуждает преступления против человечности.