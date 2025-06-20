Через безпекову ситуацію: ще дві країни закривають посольства у Ірані

Австралія та Словаччина закривають посольство в Тегерані, посилаючись на погіршення безпекової ситуації у Ірані. Також МЗС країн наказало усім дипломатам та працівникам диппредставництва залишити Іран.

Про це РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила на прес-конференції в Аделаїді, що наказала всім своїм офіційним особам та членам їх родин покинути Іран і призупинила роботу свого посольства в Тегерані.

"Це рішення прийнято нелегко. Це рішення, засноване на погіршенні ситуації безпеки в Ірані", - зазначила вона.

За її словами, станом на зараз в Ірані зареєстровано близько 2 тисяч австралійців і членів їх сімей, які хочуть виїхати, і ще 1200 – в Ізраїлі. Уряд радить усім австралійцям залишити Іран за умови, якщо вони можуть зробити це безпечно.

Словаччина також оголосила про тимчасове закриття своєї дипмісії в Ірані та про евакуацію всіх співробітників. У Братиславі пояснили це рішення ескалацією обстановки в регіоні.

Серед інших країн, які призупинили роботу посольств у Тегерані – це Болгарія, Чехія, Нова Зеландія, Португалія та Швейцарія.