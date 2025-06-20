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Из-за ситуации с безопасностью: еще две страны закрывают посольства в Иране

Пятница 20 июня 2025 09:30
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Из-за ситуации с безопасностью: еще две страны закрывают посольства в Иране Фото: Австралия и Словакия закрывают посольство в Иране (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралия и Словакия закрывают посольство в Тегеране, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью в Иране. Также МИД стран приказало всем дипломатам и работникам диппредставительства покинуть Иран.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила на пресс-конференции в Аделаиде, что приказала всем своим официальным лицам и членам их семей покинуть Иран и приостановила работу своего посольства в Тегеране.

"Это решение принято нелегко. Это решение, основанное на ухудшении ситуации безопасности в Иране", - отметила она.

По ее словам, по состоянию на сейчас в Иране зарегистрировано около 2 тысяч австралийцев и членов их семей, которые хотят уехать, и еще 1200 - в Израиле. Правительство советует всем австралийцам покинуть Иран при условии, если они могут сделать это безопасно.

Словакия также объявила о временном закрытии своей дипмиссии в Иране и об эвакуации всех сотрудников. В Братиславе объяснили это решение эскалацией обстановки в регионе.

Среди других стран, которые приостановили работу посольств в Тегеране - это Болгария, Чехия, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.

Эвакуация из Ирана и Израиля

На фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном ряд стран объявил об опасности для своих граждан и рекомендовал им срочно покинуть территорию обеих стран. В частности Министерство иностранных дел Украины порекомендовало нашим гражданам покинуть Иран и Израиль.

Также сообщалось, что Кипр поможет эвакуировать граждан Португалии и Словакии - страна получила соответствующий запрос о помощи.

Китайское посольство в Израиле призвало своих граждан покинуть страну любым способом. Ряд других стран рекомендовал покинуть Израиль через пропускные пункты на границе с Иорданией и Египтом.

Кроме того, ранее США начали организацию эвакуационных рейсов для собственных граждан, находящихся в Израиле. Всем гражданам Соединенных Штатов рекомендовано как можно быстрее покинуть территорию этой страны.

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