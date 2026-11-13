Через атаку на Запоріжжя поранено вже 50 людей, з них 8 - діти

Продовжує зростати кількість поранених через удар Росії по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Наразі кількість постраждалих вже сягнула п'ятдесяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.
Семікін уточнив, що станом на 17.45 відомо вже про 50 поранених жителів Запоріжжя. Атака РФ була здійснена на житловий будинок у Космічному районі.
Також серед постраждалих є 8 дітей, каже він.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджені квартири на трьох поверхах.
Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі, повідомили у ДСНС.
Нещодавно стало відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей.
Крім того, окупанти 13 листопада вдарили по п’ятиповерхівці у Запоріжжі. Ворожий обстріл пошкодив квартири та фасад будинку.
Також росіяни під ранок 17 жовтня атакували балістикою та крилатими ракетами Запоріжжя та Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, є влучання по підприємству та постраждали люди.