Через атаку на Запоріжжя поранено вже 50 людей, з них 8 - діти

8 поранених дітей у Запоріжжі

Семікін уточнив, що станом на 17.45 відомо вже про 50 поранених жителів Запоріжжя. Атака РФ була здійснена на житловий будинок у Космічному районі.

Також серед постраждалих є 8 дітей, каже він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі пошкоджені квартири на трьох поверхах.

Виникла пожежа у квартирах на другому та третьому поверхах, також загорілися автомобілі у дворі, повідомили у ДСНС.

Нещодавно стало відомо, що кількість постраждалих через ворожу атаку по Космічному району зросла до 30 людей.