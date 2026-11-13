Из-за атаки на Запорожье ранены уже 50 человек, из них 8 - дети

8 раненых детей в Запорожье

Семикин уточнил, что по состоянию на 17.45 известно уже о 50 раненых жителях Запорожья. Атака РФ была совершена на жилой дом в Космическом районе.

Также среди пострадавших есть 8 детей, говорит он.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены квартиры на трех этажах.

Возник пожар в квартирах на втором и третьем этажах, также загорелись автомобили во дворе, сообщили в ГСЧС.

Обновлено в 19.22

Позже Семикин добавил, что во время поисковых работ погиб сотрудник спасательной службы "Кобра". На него упала бетонная плита.

"Люди, ежедневно рискующие собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности", - добавил он.

Недавно стало известно, что количество пострадавших из-за вражеской атаки по Космическому району возросло до 30 человек.