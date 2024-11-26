Через атаку РФ жителі Тернопільської області будуть зі світлом лише 2-3 години на добу

Атака дронів на Тернопільську область

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада під час масштабної атаки дронами російські терористи завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки місто частково залишилося без електропостачання. Також повідомлялося про перебої у водопостачанні.

Як зазначив вранці міський голова Тернополя Сергій Надал, удар пошкодив електроінфраструктуру, яка забезпечує місто.

Зранку "Тернопільобленерго" повідомило про мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.

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