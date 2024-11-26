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Из-за атаки РФ жители Тернопольской области будут со светом всего 2-3 часа в сутки

Фото: жители Тернопольской области будут со светом всего 2-3 часа в сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за атаки российских дронов в Тернопольской области ввели ограничения в работе электросетей. В домах жителей региона сегодня свет будет всего 2-3 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Тернопольоблэнерго".

"Тернопольоблэнерго", исходя из сетевых ограничений существующей электрической сети, разработало и вводит график, согласно которому электроснабжение будет выполняться потребителям в определенные часы", - говорится в сообщении.

Для потребителей предусмотрено распределение по очередям.

График включения света в Тернопольской области на 26 ноября (facebook.com/ternopiloblenerho)

Атака дронов на Тернопольскую область

Напомним, в ночь на 26 ноября во время масштабной атаки дронами российские террористы нанесли удар по Тернополю. В результате атаки город частично остался без электроснабжения. Также сообщалось о перебоях в водоснабжении.

Как отметил утром городской голова Тернополя Сергей Надал, удар повредил обеспечивающую город электроинфраструктуру.

Утром "Тернопольоблэнерго" сообщило о сетевых ограничениях в результате ночной атаки.

Позже стало известно, что россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате было обесточено 70% региона.

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Тернопольская областьЭлектроэнергияВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света