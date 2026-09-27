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РФ атакує дронами різні райони Києва: що відомо про наслідки нових ударів

19:02 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ атакує дронами різні райони Києва: що відомо про наслідки нових ударів Фото: Російські дрони масовано атакують столицю (Getty Images)
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Протягом 27 вересня Росія здійснила кілька хвиль дронових атак на Київ. Згідно з останніми даними, постраждали п'ятеро людей.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, що відомо про всі наслідки повітряного нападу ворога на столицю.

Близько 01:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі дрон влучив у складську будівлю, внаслідок чого почалася пожежа. Екстрені служби одразу вирушили на місце удару.

Вже о 09:27 міський голова заявив, що російський безпілотник врізався в нежитлову будівлю в Шевченківському районі.

"Троє постраждалих у Шевченківському районі. Медики оглядають їх та надають допомогу", - уточнив Кличко згодом.

За його словами, серед потерпілих у Шевченківському районі - жінка та двоє 16-річних дітей. Їх одразу госпіталізували.

О 12:02 Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

А о 16:10 він підтвердив влучання дрона в адміністративну будівлю в Голосіївському районі.

Вже через годину стало відомо, що в Дарницькому районі безпілотник атакував 9-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів.

"Пожежу, що сталася на рівні 5 та 9 поверхів житлового будинку в Дарницькому районі, куди влучив БпЛА, ліквідували. Одній постраждалій жінці медики надали допомогу на місці", - уточнив мер.

Близько 18:00 Кличко написав, що в Солом'янському районі після падіння уламків російського дрона палають автомобілі.

Через 15 хвилин стало відомо, що в Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію парку. В іншому місці через їхнє падіння виникло займання на відкритій території. Ще за однією адресою в Голосієві загорілися автомобілі.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на територію дитячого садка.

"У Голосіївському районі уламки БпЛА виявили біля дитячого майданчика. У Дарницькому районі локалізували пожежу на території нежитлової забудови", - повідомив Кличко о 18:48.

Нагадаємо, 27 вересня РФ ударила авіабомбою по дитячому будинку у Сумах, є загиблі та поранені.

Також РБК-Україна повідомляло, що армія РФ атакувала фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві.

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