Из-за атаки РФ повреждена резиденция посла Саудовской Аравии, - Зеленский

В результате новых ударов России по Украине есть погибшие и раненые. Кроме того, поврежден дом, который используется в качестве резиденции посла Саудовской Аравии.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Только сегодня и только в одном Киеве российские реактивные дроны "победили" два детских садика и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи. Абсолютно повсюду в мире такой выбор целей был бы назван одним словом - терроризм", - подчеркнул Зеленский.

На этом фоне он в очередной раз напомнил международному сообществу, что эти российские атаки не имеют никакой военной логики.

По его словам, главная цель Кремля - запугать и сломать гражданское население.

Также Зеленский подтвердил, что в результате новых ударов РФ есть не только пострадавшие, но и погибшие.

Он уточнил, что со вчерашнего дня враг успел атаковать украинцев 277 ударными дронами разных типов. Что важно понимать: 155 из них - реактивные.

"Среди поврежденных объектов также здание, которое используется как резиденция посла Саудовской Аравии. В Днепропетровской области среди поврежденных объектов - спортивная школа. В Сумской области - здание областного дома ребенка", - отметил Зеленский.

Глава государства еще раз призвал всех союзников Киева максимально усилить давление на Россию, ведь она не демонстрирует никаких намерений завершать войну.