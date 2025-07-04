Через атаку РФ у Києві проблеми з газопостачанням у чотирьох районах

"Унаслідок чергового обстрілу з боку РФ на Київ тимчасово припинено розподіл газу до низки будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах", - сказано у повідомленні.

Наразі фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч проти 4 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 550 засобів ураження. Серед них - 539 ударних дронів, одна аеробалістична ракета типу "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Основний удар припав на Київ. Більше про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.