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Через атаку на Київ загинули двоє людей. Ще одну жертву дістали з-під завалів

Фото: через атаку на Київ 29 грудня загинули двоє людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетну атаку на Київ 29 грудня загинули двоє людей. Тіло ще однієї жертви знайшли під завалами складу у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та КМВА.

"Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі", - розповів Кличко.

Як констатував мер столиці, після ранкової атаки на Київ на цей час двоє загиблих.

Кількість постраждалих

В КМВА наразі зазначають, що через обстріл столиці постраждали 24 людини. У той ж час, дані будуть ще уточнюватись.

"На цю хвилину в Києві відомо про 2 загиблих та 24 поранених. З них 20 госпіталізовано. Це офіційні данні з медичних закладів, які не враховують самозвернення громадян", - йдеться в повідомленні адміністрації, де припускають, що дані ще будуть оновлюватись.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про одного загиблого.

У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ поліція перекрила кілька вулиць у різних районах столиці.

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