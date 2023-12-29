Через атаку на Київ загинули двоє людей. Ще одну жертву дістали з-під завалів

Через ракетну атаку на Київ 29 грудня загинули двоє людей. Тіло ще однієї жертви знайшли під завалами складу у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та КМВА.
"Тіло ще одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі", - розповів Кличко.
Як констатував мер столиці, після ранкової атаки на Київ на цей час двоє загиблих.
Кількість постраждалих
В КМВА наразі зазначають, що через обстріл столиці постраждали 24 людини. У той ж час, дані будуть ще уточнюватись.
"На цю хвилину в Києві відомо про 2 загиблих та 24 поранених. З них 20 госпіталізовано. Це офіційні данні з медичних закладів, які не враховують самозвернення громадян", - йдеться в повідомленні адміністрації, де припускають, що дані ще будуть оновлюватись.
Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.
Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про одного загиблого.
У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ поліція перекрила кілька вулиць у різних районах столиці.
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