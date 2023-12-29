Из-за атаки на Киев погибли два человека. Еще одну жертву достали из-под завалов

Из-за ракетной атаки на Киев 29 декабря погибли два человека. Тело еще одной жертвы нашли под-завалами склада в Шевченковском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и КГВА.
"Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - рассказал Кличко.
Как констатировал мэр столицы, после утренней атаки на Киев в настоящее время двое погибших.
Количество пострадавших
В КГВА отмечают, что из-за обстрела столицы пострадали 24 человека. В то же время данные будут еще уточняться.
"На эту минуту в Киеве известно о 2 погибших и 24 раненых. Из них 20 госпитализированы. Это официальные данные из медицинских учреждений, которые не учитывают самообращение граждан", - говорится в сообщении администрации, где предполагают, что данные еще будут обновляться.
Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разніх типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом были сбиты больше 30 вражеских целей.
Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших увеличилось до 28 людей. Также сообщалось об одном погибшем.
В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.