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Через атаку на Київ є поранений в Подільському районі

Ілюстративне фото: через атаку на Київ є поранений в Подільському районі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ 29 травня. Через ворожий обстріл постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - написав він.

Атака на Київ

У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу об 11:09. Вже за 7 хвилин пролунали перші вибухи.

КМВА повідомляло, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. В цьому ж районі через падіння уламків сталося загоряння на даху двохповерхової будівлі.

В Оболонському районі також уламки ракети впали на проїжджу частину.

Про вибухи повідомляли і в Деснянському районі столиці.

Додамо, що це вже друга за сьогодні атака окупантів на Україну. Вночі загарбники атакували Київ, а також Одеську, Львівську, Хмельницьку та інші області ракетами та дронами.

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КиївВіталий Кличкоракетный удар