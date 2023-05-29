Через атаку на Київ є поранений в Подільському районі

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - написав він.

Атака на Київ

У Києві та ще низці областей оголосили повітряну тривогу об 11:09. Вже за 7 хвилин пролунали перші вибухи.

КМВА повідомляло, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. В цьому ж районі через падіння уламків сталося загоряння на даху двохповерхової будівлі.

В Оболонському районі також уламки ракети впали на проїжджу частину.

Про вибухи повідомляли і в Деснянському районі столиці.

Додамо, що це вже друга за сьогодні атака окупантів на Україну. Вночі загарбники атакували Київ, а також Одеську, Львівську, Хмельницьку та інші області ракетами та дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.