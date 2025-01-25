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Через атаку дронів у Київській області постраждала маленька дитина

Фото: через атаку дронів у Київській області постраждала дитина 25 січня (ілюстрація/brovary net ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку дронів у Київській області 25 січня постраждала 5-річна дитина. Також загорілося підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"На жаль, 5-річна дитина отримала поранення. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як додали у поліції, станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир.

Також пошкоджено 13 автомобілів. Крім того, відбулось загоряння підприємства, яке було ліквідовано працівниками ДСНС.

Обстріл РФ по Україні 25 січня

Російські війська обстріляли Україну двома ракетами і понад 60 дронами в ніч на 25 січня. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області.

Зокрема, дрон влетів у багатоповерхівку у Вишневому. Із неї врятували 5 людей, серед них є діти.

А в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло. Є пошкодження і в Полтавській області.

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Київська областьВійна в УкраїніДрони