Через атаку дронів у Київській області постраждала маленька дитина

Через атаку дронів у Київській області 25 січня постраждала 5-річна дитина. Також загорілося підприємство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
"На жаль, 5-річна дитина отримала поранення. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.
Як додали у поліції, станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир.
Також пошкоджено 13 автомобілів. Крім того, відбулось загоряння підприємства, яке було ліквідовано працівниками ДСНС.
Російські війська обстріляли Україну двома ракетами і понад 60 дронами в ніч на 25 січня. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області.
Зокрема, дрон влетів у багатоповерхівку у Вишневому. Із неї врятували 5 людей, серед них є діти.
А в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло. Є пошкодження і в Полтавській області.
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