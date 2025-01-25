Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок

"К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как добавили в полиции, по состоянию на 12:20 в двух районах области зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, из них 18 квартир.

Также повреждены 13 автомобилей. Кроме того, произошло возгорание предприятия, которое было ликвидировано работниками ГСЧС.