Через атаку дронів у Києві уламки впали на житлову 16-поверхівку

Російські ударні дрони ввечері 3 липня атакували Київ. Внаслідок знищення одного безпілотника уламки впали на багатоповерховий будинок в одному з районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка та повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Ткаченко написав, що сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загроз для столиці. Частину дронів вже збито. В Оболонському районі є наслідки.

"Тим часом отримуємо повідомлення про зафіксовані наслідки атаки. В Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки", - написав він.

Кличко підтвердив інформацію, зазначивши, що до місця падіння уламків прямують екстрені служби.

"Виклик медиків в Оболонський район. Там, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Медики і рятувальники прямують на місце", - сказано у повідомленні.

Оновлено на 22:10

Як уточнив Ткаченко, інформація про займання у 16-поверхівці не підтвердилася.

За словами Кличка, на Оболоні, куди виїжджали медики та рятувальники, постраждалих і пошкоджень будинку наразі не виявили.