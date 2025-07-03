Из-за атаки дронов в Киеве обломки упали на жилую 16-этажку

Российские ударные дроны вечером 3 июля атаковали Киев. В результате уничтожения одного беспилотника обломки упали на многоэтажный дом в одном из районов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Ткаченко написал, что силы противовоздушной обороны работают над ликвидацией угроз для столицы. Часть дронов уже сбиты. В Оболонском районе есть последствия.

"Тем временем получаем сообщения о зафиксированных последствиях атаки. В Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки", - написал он.

Кличко подтвердил информацию, отметив, что к месту падения обломков направляются экстренные службы.

"Вызов медиков в Оболонский район. Там, предварительно, обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место", - сказано в сообщении.

Обновлено на 22:10

Как уточнил Ткаченко, информация о возгорании в 16-этажке не подтвердилась.

По словам Кличко, на Оболони, куда выезжали медики и спасатели, пострадавших и повреждений дома пока не обнаружили.