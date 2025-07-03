У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причина

У кількох регіонах України, зокрема Києві, сьогодні, 3 липня, ввечері було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 17:20 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській областях та Києві. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) При цьому Повітряні сили попередили, що ворожий дрон наближається до Києва з північного сходу. Оновлено 17:25 Повітряну тривогу оголосили ще у низці областей, оскільки зараз є загроза застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму. Фото: карта повітряних тривог (скриншот)