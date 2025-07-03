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У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причина

Київ, Четвер 03 липня 2025 17:22
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У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причина Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох регіонах України, зокрема Києві, сьогодні, 3 липня, ввечері було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 17:20 повітряну тривогу оголошено в Сумській, Чернігівській, Київській областях та Києві.

У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причинаФото: карта повітряних тривог (скріншот)

При цьому Повітряні сили попередили, що ворожий дрон наближається до Києва з північного сходу.

Оновлено 17:25

Повітряну тривогу оголосили ще у низці областей, оскільки зараз є загроза застосування балістики з території тимчасово окупованого Криму.

У Києві та кількох областях оголосили тривогу: у чому причинаФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Удар по ТЦК у Полтаві

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня, російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Шахед" будівлю територіального центру комплектування у Полтаві. Через удар там почалася пожежа.

При цьому внаслідок "прильоту" поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

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Київ Повітряна тривога Дрони Атака дронів
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