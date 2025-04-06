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Через атаку балістики на Київ є загиблий, - МВА

Фото: через атаку балістики на Київ є загиблий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку балістики на Київ є загиблий. Росіяни атакували столицю в ніч на 6 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва.

"На превеликий жаль, є уточнена інформація про одного загиблого, але поки що без деталей, бо ця інформація оновилася буквально 10 хвилин тому", - сказав Ієвлєв.

Крім того, є три постраждалих людини.

"Попередньо це травма наслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкові поранення від скла", - додав він.

Наразі відомо, що всі потерпілі - це чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані.

Загиблий опинився біля епіцентру вибуху

Як пізніше додав мер Києва Віталій Кличко, тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка виявили в Дарницькому районі.

"Він перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють", - додав він.

Атака РФ на Київ

Близько 5:00 неділі, 6 квітня, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.

Зокрема, у Києві прогриміла серія вибухів 6 квітня на тлі загрози ракетної атаки. Ворог запустив балістику, зокрема на столицю.

Після обстрілу в Києві через російську ракетну атаку фіксували пожежі в кількох районах. Стало відомо про трьох постраждалих у Києві. Зокрема, люди постраждали в Дарницькому районі.

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