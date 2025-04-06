Из-за атаки баллистики на Киев есть погибший, - ГВА

"К большому сожалению, есть уточненная информация об одном погибшем, но пока без деталей, потому что эта информация обновилась буквально 10 минут назад", - сказал он.

Кроме того, есть три пострадавших человека.

"Предварительно это травма следствие действия взрывной волны, в том числе осколочные ранения от стекла", - добавил он.

Известно, что все пострадавшие - это мужчины разного возраста, и двое из них госпитализированы.