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Через атаки РФ у восьми областях масштабні відключення світла: де найгірша ситуація

10:38 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакує енергооб'єкти (Getty Images)

Через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у восьми областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.

Протягом доби Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.

Найскладніша ситуація залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Непросто і в прифронтових регіонах - ворог щодня систематично б'є там по енергетиці.

Дрон поранив енергетика у Слов'янську

Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Роботу ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.

Минулої доби у Слов'янську на Донеччині бригада енергетиків під час роботи потрапила під удар російського дрона. Один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні.

Які відключення діють в Україні

На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі довелося застосувати аварійні відключення. До прогнозованих графіків там повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

У більшості регіонів країни діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності.

Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

За даними Повітряних сил, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 144 цілі.

Також ми писали, що російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів.

Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.

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Відключеня світлаЕнергетики