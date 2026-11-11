Через атаки РФ у восьми областях масштабні відключення світла: де найгірша ситуація

Через російські атаки без світла залишилася частина споживачів у восьми областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника Міністра енергетики України Артема Некрасова.
Протягом доби Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру. Станом на ранок частково знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Рівненській, Харківській, Одеській та Чернігівській областях.
Найскладніша ситуація залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Непросто і в прифронтових регіонах - ворог щодня систематично б'є там по енергетиці.
Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Роботу ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних обстрілів.
Минулої доби у Слов'янську на Донеччині бригада енергетиків під час роботи потрапила під удар російського дрона. Один працівник отримав поранення. Його доставили до лікарні.
На Харківщині через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі довелося застосувати аварійні відключення. До прогнозованих графіків там повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У більшості регіонів країни діють графіки погодинних відключень електроенергії. Для промисловості застосовують графіки обмеження потужності.
Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.
За даними Повітряних сил, станом на 08:00 ППО знищила або подавила 144 цілі.
Також ми писали, що російські удари по енергетиці Одещини залишили без світла близько 135 тисяч споживачів.
Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка.