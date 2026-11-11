Из-за атак РФ в восьми областях масштабные отключения света: где худшая ситуация

Из-за российских атак без света осталась часть потребителей в восьми областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.
В течение суток Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру. На утро частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.
Самая сложная ситуация остается в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Непросто и в прифронтовых регионах - враг ежедневно систематически бьет там по энергетике.
Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Работу усложняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.
За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области бригада энергетиков во время работы попала под удар российского дрона. Один работник получил ранение. Его доставили в больницу.
В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети пришлось применить аварийные отключения. В прогнозируемые графики там вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В большинстве регионов страны действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для индустрии используют графики ограничения мощности.
Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.
Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину 163 ударными беспилотниками и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 ПВО уничтожило или подавило 144 цели.
Также мы писали, что российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей.
В результате атаки погибла 70-летняя женщина.