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Из-за атак РФ в восьми областях масштабные отключения света: где худшая ситуация

10:38 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атакует энергообъекты (Getty Images)

Из-за российских атак без света осталась часть потребителей в восьми областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого замминистра энергетики Украины Артема Некрасова.

В течение суток Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру. На утро частично обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

Самая сложная ситуация остается в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Непросто и в прифронтовых регионах - враг ежедневно систематически бьет там по энергетике.

Дрон ранил энергетика в Славянске

Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Работу усложняют длительные воздушные тревоги и угроза повторных обстрелов.

За прошедшие сутки в Славянске Донецкой области бригада энергетиков во время работы попала под удар российского дрона. Один работник получил ранение. Его доставили в больницу.

Какие отключения действуют в Украине

В Харьковской области из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети пришлось применить аварийные отключения. В прогнозируемые графики там вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В большинстве регионов страны действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Для индустрии используют графики ограничения мощности.

Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские войска атаковали Украину 163 ударными беспилотниками и управляемой авиационной ракетой Х-59/69.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 ПВО уничтожило или подавило 144 цели.

Также мы писали, что российские удары по энергетике Одесской области оставили без света около 135 тысяч потребителей.

В результате атаки погибла 70-летняя женщина.

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