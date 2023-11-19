UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через атаки РФ в Одеській області майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла

Фото: в Одеській області майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одеській області через російську атаку на об'єкт критичної інфраструктури без світла залишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

"На вечір нашим аварійним бригадам вдалося повернути світло до 7 732 осель, знеструмлених через негоду. Без світла лишаються ще понад 3 800 будинків у 13 населених пунктах області", - йдеться у повідомленні ДТЕК. 

У компанії розповіли, що мережі лагодять 34 бригади енергетиків, однак через погані погодні умови відключень може бути більше.

Обстріл енергоінфраструктури Одеської області

18 листопада російські терористи атакували об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав працівник. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу.

У ДТЕК повідомили, що в Одеській області без світла залишилися 2 тисячі споживачів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса