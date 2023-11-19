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Из-за атак РФ в Одесской области почти 4 тысячи домов до сих пор остаются без света

Фото: в Одесской области почти 4 тысячи домов до сих пор остаются без света (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесской области из-за российской атаки на объект критической инфраструктуры без света остаются еще более 3800 домов в 13 населенных пунктах области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

"На вечер нашим аварийным бригадам удалось вернуть свет в 7 732 домов, обесточенных из-за непогоды. Без света остаются еще более 3 800 домов в 13 населенных пунктах области", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании рассказали, что сети чинят 34 бригады энергетиков, однако из-за плохих погодных условий отключений может быть больше.

Обстрел энергоинфраструктуры Одесской области

18 ноября российские террористы атаковали объект энергетики в Одесской области, там разгорелся пожар. Пострадал работник. Также в результате обстрела была повреждена нефтебаза.

В ДТЭК сообщили, что в Одесской области без света остались 2 тысячи потребителей.

 

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Одесса