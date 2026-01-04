Через атаки РФ: в "Укрзалізниці" розповіли, коли відкриють продаж квитків на деякі рейси

У компанії "Укрзалізниця" анонсували, що продаж квитків на деякі рейси відкриється після 21 січня, коли буде відкоригують розклад руху через нещодавні атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіку руху поїздів", - йдеться у повідомленні.
У компанії розповіли, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже, продаж буде відкрито зранку 8 січня. Для внутрішній рейсів - з 08:00, для міжнародних рейсів - з 09:00.
В "Укрзалізниці" додали, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.
"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", - резюмували у компанії.
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня росіяни вкотре здійснили комбіновану атаку по Україні. Польоти були щонайменше у Фастові під Києвом, Дніпрі та в області.
Незабаром в "Укрзалізниці" заявили, що оперативно змінюють маршрути пасажирських поїздів, які повинні були проходити через Фастів. У компанії сказали, що залізнична інфраструктура отримала пошкодження.
Ще трохи пізніше в УЗ додали, що є руйнування на вузловій станції Фастів.