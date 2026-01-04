Через атаки РФ: в "Укрзалізниці" розповіли, коли відкриють продаж квитків на деякі рейси

"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіку руху поїздів", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже, продаж буде відкрито зранку 8 січня. Для внутрішній рейсів - з 08:00, для міжнародних рейсів - з 09:00.

В "Укрзалізниці" додали, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. Дякуємо вам за слова підтримки на адресу залізничників, ми все читаємо і цінуємо", - резюмували у компанії.