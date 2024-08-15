Через "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони

Через застосунок "Армія+", який офіційно презентували 8 серпня, вже подали 1100 електронних рапортів. Таку процедуру впровадили 123 військові частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"1100 електронних рапортів подали через "Армію+". Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, цифрова команда Міноборони була готова до викликів у процесі впровадження.
"Армія+" - це зміни, а зміни часто або лякають, або викликають опір. І ми готувалися до цього. Маємо план, який допоможе цифрі витіснити папери у війську", - додала Черногоренко.
Зазначається, що "Армія+" має окремий напрям, який допомагає військовим частинам із впровадженням. Ведеться роз’яснювальна робота з питань використання застосунку та отримання Армія ID у СЕДО (системі електронного документообігу). Також організовуються зустрічі й вебінари, на які запрошуються зокрема діловоди та командири підрозділів.
Нагадаємо, 8 серпня, в Україні офіційно запустили застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Він включає оформлення рапортів онлайн, а також низку інших послуг.
Окрім того, Міноборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок "Армія+". Мова йде про електронне посвідчення військового й не тільки.
Також раніше ми повідомляли, що Мініоборони вводить нові правила подання та розгляду рапортів військових. Зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців та вводять чітке встановлення строків розгляду звернень.
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