Через "Армия+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны

Через приложение "Армия+", которое официально презентовали 8 августа, уже подали 1100 электронных рапортов. Такую процедуру внедрили 123 воинские части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"1100 электронных рапортов подали через "Армию+". Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - отметила заместитель министра обороны вопросов цифровизации Екатерина Черногоренко
По ее словам, цифровая команда Минобороны была готова к вызовам в процессе внедрения.
"Армия+" - это изменения, а изменения часто либо пугают, либо вызывают сопротивление. И мы готовились к этому. Есть план, который поможет цифре вытеснить бумаги в армии", - добавила Черногоренко.
Отмечается, что "Армия+" имеет отдельное направление, помогающее военным частям с внедрением. Ведется разъяснительная работа по использованию приложения и получению Армия ID в СЕДО (системе электронного документооборота). Также организуются встречи и вебинары, на которые приглашаются, в частности, делопроизводители и командиры подразделений.
Напомним, 8 августа, в Украине официально запустили приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Он включает в себя оформление рапортов онлайн, а также ряд других услуг.
Кроме того, Минобороны Украины планирует внедрить дополнительные функции в приложение "Армия+". Речь идет об электронном удостоверении военного и не только.
Также ранее мы сообщали, что Министерство обороны вводит новые правила представления и рассмотрения рапортов военных. Изменения направлены на защиту прав военнослужащих и вводят четкое установление сроков рассмотрения обращений.
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