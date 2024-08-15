Через "Армия+" уже подали 1100 электронных рапортов, - Минобороны

"1100 электронных рапортов подали через "Армию+". Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Один из самых популярных документов в армии впервые в истории Украины подали не за несколько дней, а за считанные минуты", - отметила заместитель министра обороны вопросов цифровизации Екатерина Черногоренко

По ее словам, цифровая команда Минобороны была готова к вызовам в процессе внедрения.

"Армия+" - это изменения, а изменения часто либо пугают, либо вызывают сопротивление. И мы готовились к этому. Есть план, который поможет цифре вытеснить бумаги в армии", - добавила Черногоренко.

Отмечается, что "Армия+" имеет отдельное направление, помогающее военным частям с внедрением. Ведется разъяснительная работа по использованию приложения и получению Армия ID в СЕДО (системе электронного документооборота). Также организуются встречи и вебинары, на которые приглашаются, в частности, делопроизводители и командиры подразделений.