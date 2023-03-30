Через арешт журналіста WSJ. Блінкен закликав громадян США покинути РФ
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав американців покинути територію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
"Ми повторюємо наші настійні попередження про небезпеку, що загрожує громадянам США на території РФ. Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно покинути країну, як зазначено в нашій рекомендації щодо подорожей до Росії", - заявив Блінкен.
Він також підкреслив, що найвищим пріоритетом Держдепартаменту є безпека громадян США за кордоном.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Сьогодні Лефортівський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
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