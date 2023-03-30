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Из-за ареста журналиста WSJ. Блинкен призвал граждан США покинуть РФ

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Вашингтон, Четверг 30 марта 2023 22:17
Из-за ареста журналиста WSJ. Блинкен призвал граждан США покинуть РФ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал американцев покинуть территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Мы повторяем наши настоятельные предупреждения об опасности, грозящей гражданам США на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну, как указано в нашей рекомендации по путешествиям в Россию", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что высшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом.

Напомним, сегодня стало известно, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Сегодня Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Подробнее про ситуацию читайте в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен The Wall Street Journal
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