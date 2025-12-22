Через 15 років після Фукусіми: в Японії схвалили запуск найбільшої АЕС у світі

В Японії зроблено ключовий крок до відновлення роботи атомної електростанції Касівадзакі-Каріва - найбільшого ядерного об'єкта у світі.

Асамблея префектури Ніїгата висловила довіру губернатору регіону після його підтримки перезапуску станції, що фактично зняло останню політичну перешкоду для запуску реакторів.

АЕС розташована приблизно за 220 кілометрів на північний захід від Токіо. Станція була зупинена після землетрусу і цунамі 2011 року, які призвели до аварії на Фукусімі та стали найважчою ядерною катастрофою з часів Чорнобиля. Тоді в країні було зупинено всі атомні реактори.

Повернення до атомної енергетики

Відтоді Японія поступово повертається до використання атомної енергії, прагнучи скоротити залежність від імпортованого викопного палива.

На сьогодні перезапущено 14 із 33 придатних до експлуатації реакторів.

Касівадзакі-Каріва стане першою станцією, знову введеною в дію під управлінням компанії TEPCO, яка раніше експлуатувала аварійну АЕС Фукусіма-1.

За даними японських ЗМІ, компанія розглядає можливість запуску першого реактора вже в січні.

У TEPCO заявили: "Ми маємо твердий намір не допустити повторення подібних аварій і зробити все, щоб жителі Ніїгати не зіткнулися з такими ризиками".

Протести та побоювання жителів

Попри ухвалене рішення, значна частина населення регіону ставиться до перезапуску з настороженістю.

Перед голосуванням біля будівлі префектурних зборів відбулася акція протесту, в якій узяли участь близько 300 осіб.

Учасники виступали проти повернення атомної генерації та нагадували про наслідки аварії на Фукусімі.

Згідно з опитуванням, опублікованим владою Ніїгати восени, близько 60% жителів вважають, що умови для безпечного перезапуску станції досі не виконані. Майже 70% опитаних висловили недовіру до оператора АЕС.

Енергетична стратегія країни

В уряді Японії наголошують, що перезапуск АЕС необхідний для зміцнення енергетичної безпеки та зниження витрат на імпорт газу і вугілля, на які зараз припадає до 70% вироблення електроенергії.

Влада розраховує збільшити частку атомної генерації до 20% до 2040 року, особливо з урахуванням зростання енергоспоживання через розвиток дата-центрів і технологій штучного інтелекту.