Череватий про ситуацію у Бахмуті: ворог кинув у бій свої найкращі підрозділи

"Ворог кинув найкращі свої підрозділи в бій. Він концентрує максимально артилерійський вогонь, зокрема за цю добу було біля 130 ударів різними артилерійськими системами - і ствольними, і реактивними системами залпового вогню по нашим позиціям на Бахмутському напрямку", - сказав Череватий.

За його словами, зараз Бахмут став символічним з багатьох точок зору, і для українців - це абсолютний символ нашої боротьби, стійкості, героїзму, непохитності й незламності. А для росіян Бахмут - злам їхнього міфу про другу армію світу і ПВК "Вагнера" як якусь непереможну компанію.

"Завдяки його символізму до нього прикуто багато уваги й дуже багато чого міфологізовано. Насправді з оперативної точки зору він не представляє аж такої цінності. Просто це наша земля. Ми боронимо кожен її метр. І поки є можливість дошкуляти ворогу, вибивати його особовий склад, вибивати його бойовий дух, вибивати його бойові можливості, ми це робимо", - наголосив речник.

Череватий нагадав, що коли українським військовим приходилось відступати, наприклад в Сєвєродонецьку, Лисичанську або Соледарі, то вони це робили, завдавши ворогу неймовірних втрат.

"І після Лисичанська та Сєвєродонецька ми звільнили майже всю Харківську область і звільнили Лиман. Тому тут важливіше як ми використовуємо загалом ситуацію. А загалом ситуація полягає в тому, що понад сім місяців не можуть вони взяти населений пункт і наші війська роблять просто героїчні речі. Вони роблять одну велику річ на цьому напрямку - вибивають потенціал ворога, щоб полегшити роботу своїм побратимам, які зараз посилено готуються, щоб викинути ворога назавжди з нашої землі", - наголосив речник.