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Череватый о ситуации в Бахмуте: враг бросил в бой свои лучшие подразделения

Фото: представитель восточной группировки войск Сергей Череватый (podul.ro)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия бросила в бой на Бахмутском направлении свои лучшие подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Враг бросил лучшие свои подразделения в бой. Он концентрирует максимально артиллерийский огонь, в том числе за эти сутки было около 130 ударов разными артиллерийскими системами - и ствольными, и реактивными системами залпового огня по нашим позициям на Бахмутском направлении", - сказал Череватый.

По его словам, сейчас Бахмут стал символическим с многих точек зрения, и для украинцев – это абсолютный символ нашей борьбы, стойкости, героизма, несгибаемости и несокрушимости. А для россиян Бахмут - излом их мифа о второй армии мира и ППК "Вагнера" как некой непобедимой компании.

"Благодаря его символизму к нему приковано много внимания и очень многое мифологизировано. На самом деле с оперативной точки зрения он не представляет такой ценности. Просто это наша земля. Мы защищаем каждый ее метр. И пока есть возможность донимать врага, выбивать его личный состав, выбивать его боевой дух, выбивать его боевые возможности, мы это делаем", - подчеркнул спикер.

Череватый напомнил, что когда украинским военным приходилось отступать, например в Северодонецке, Лисичанске или Соледаре, то они это делали, нанеся врагу невероятные потери.

"И после Лисичанска и Северодонецка мы освободили почти всю Харьковскую область и освободили Лиман. Поэтому здесь важнее, чем мы используем в общем ситуацию. А в общем ситуация заключается в том, что более семи месяцев не могут они взять населенный пункт и наши войска делают просто героические вещи. Они делают одну великую вещь на этом направлении - выбивают потенциал врага, чтобы облегчить работу своим собратьям, которые сейчас усиленно готовятся, чтобы выбросить врага навсегда из нашей земли", - подчеркнул спикер.

Напомним, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

Также ранее мы писали, что ситуация в Бахмуте сейчас сложная. Российские оккупанты пытаются штурмовать, однако наши герои наносят врагу колоссальные потери.

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