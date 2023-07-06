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Череватий розповів, ким РФ замінила "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

Фото: ким РФ замінила "вагнерівців" на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після виведення найманців ПВК "Вагнера" з України, Міноборони РФ довелося поповнювати нестачу живої сили, зокрема на Бахмутському напрямку, іншими підрозділами. Угруповання військ вийшло досить "строкатим".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Угруповування "Вагнера" повністю втратило свою боєздатність через десятимісячні бої, в яких сили оборони завдали їм колосальних втрат. Вони були повністю виведені з території України", - констатував він.

За словами спікера, Росія замінила "вагерівців" на Бахмутському напрямку повітряно-десантними підрозділами, підрозділами піхоти, підрозділами "Барс", підрозділами деяких ПВК по типу "Ветеран" чи "Патріот", які афільовані з російським Міноборони, а також новоствореними штурмовими ротами "Шторм-Z".

Відповідаючи на питання, чому угруповування російських військ на Бахмутському напрямку таке "строкате", Череватий відповів, що у Росії просте немає чим поповнювати особовий склад.

"Головна їх проблема - люди. На жаль, боєприпаси та техніку вони ще мають, але боячись проводити через суспільні ризики мобілізацію, вони шукають альтернативні шляхи поповнення свого особового складу, тому і використовують ПВК, роти "Шторм-Z" і інші елементи, щоб поповнити передову", - додав Череватий.

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