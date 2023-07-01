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Шойгу наказав ліквідувати "вагнерівців", які залишились в Україні, - ЦПД

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Субота 01 липня 2023 00:38
Шойгу наказав ліквідувати "вагнерівців", які залишились в Україні, - ЦПД Фото: Шойгу наказав ліквідувати "Вагнер" в Україні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав з 25 червня ліквідувати "вагнерівців", які залишились воювати на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації при РНБО України.

В Центрі зазначають, що відношення до "вагнерівців" на фронті "докорінно змінилось". З них створюють окремі штурмові загони "смертників" і відправляють відбивати втрачені позиції.

"Навіть якщо штурми були вдалими, ці позиції "накривають" з артилерії російської армії. За попередніми даними, тільки за дві доби втрати від такого “підходу” перевищили 50 людей", - інформує ЦПД.

Паралельно до цих процесів Кремль намагається взяти під контроль "Вагнер" в Африці та на Близькому Сході.

"Звісно, Росія не може відмовитися від такого важеля впливу в Африці як ПВК "Вагнер". Тому єдиним виходом для Кремля стає ребрендинг компанії з призначенням нових очільників. Представники російського МЗС уже попередили лідерів африканських країн, що ПВК "Вагнер" продовжить свою діяльність, але під новим керівництвом", - заявили у ЦПД.

Також повідомляється, що одного з глав "Вагнера" в Сирії та трьох високопоставлених командирів затримала російська воєнна поліція.

Ситуація з "Вагнером"

Минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин оголосив демарш військовому керівництву РФ і спробував провести в Росії держпереворот. Однак, зайнявши Ростов-на-Дону і пройшовши більш ніж півшляху до Москви, Пригожин здався.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито домовився з Пригожиним про припинення бунту. Тоді в Кремлі заявили, що голова бойовиків "піде в Білорусь" разом з частиною "вагнерівців", а решта можуть підписати контракти з МО РФ.

Після цього з'явилась інформація про будівництво таборів для сил "Вагнера" в Білорусі, але живої сили бойовиків там поки не помічено.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала-лейтенанта Сергія Наєва, наразі небезпеки нападу з Білорусі немає, однак розвідка продовжує вивчати ситуацію, а військове командування нарощує сили на північному напрямку.

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Вагнерівці Сергей Шойгу
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