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Я думаю, що історія ПВК "Вагнера" закрита, - Сирський

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Середа 05 липня 2023 00:50
Я думаю, що історія ПВК "Вагнера" закрита, - Сирський Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Максим Шушко

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що контрнаступ українських військ іде за планом, а історія "вагнерівців", після невдалої спроби заколоту в РФ, закрита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерал-полковника Олександра Сирського для ABC.

Зі слів українського військового, наслідки невдалого бунту "вагнерівців" в Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ (на сході України) події в РФ не вплинули на ситуація на полі бою.

"Для нас було б краще, якби були якісь негативні наслідки в самій Росії. Але для мене це не має значення. Я думаю, що історія Вагнера закрита", - сказав Сирський.

""Вагнер" - все. Тепер про це знають і на ABC", - так прокоментував інтерв'ю український генерал у своєму Telegram.

Невдалий бунт ПВК "Вагнера"

24 червня лідер найманців Євген Пригожин звинуватив Міноборони РФ в тому, що вони вдарили по тилових таборах "вагнерівців" та оголосив про "марш справедливості". Він зайшов до Ростова та вирушив штурмувати Москву, однак, не дійшовши 200 км до столиці, зупинився.

Пригожин провів переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, після чого відмовився від своїх планів. А білоруський диктатор пообіцяв ромістити "вагнерівців" у себе. Та станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

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