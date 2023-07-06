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Череватый рассказал, кем РФ заменила "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

Фото: кем РФ заменила "вагнеровцев" на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После вывода наемников ЧВК "Вагнера" из Украины, Минобороны РФ пришлось пополнять нехватку живой силы, в частности на Бахмутском направлении, другими подразделениями. Группировка войск получилась достаточно "пестрой".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Группировка "Вагнера" полностью потеряла свою боеспособность из-за десятимесячных боев, в которых силы обороны нанесли им колоссальные потери. Они были полностью выведены с территории Украины", - констатировал он.

По словам спикера, Россия заменила "вагнеровцев" на Бахмутском направлении воздушно-десантными подразделениями, подразделениями пехоты, подразделениями "Барс", подразделениями некоторых ЧВК по типу "Ветеран" или "Патриот", которые аффилированы с российским Минобороны, а также новосозданными штурмовыми ротами "Шторм-Z".

Отвечая на вопрос, почему группировка российских войск на Бахмутском направлении такая "пестрая", Череватый ответил, что у России просто нечем пополнять личный состав.

"Главная их проблема - люди. К сожалению, боеприпасы и техника у них еще есть, но боясь проводить из-за общественных рисков мобилизацию, они ищут альтернативные пути пополнения своего личного состава, поэтому и используют ЧВК, роты "Шторм-Z" и другие элементы, чтобы пополнить передовую", - добавил Череватый.

Ситуация с ЧВК "Вагнера"

После того как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил неудавшийся бунт, так и не дойдя 200 км до Москвы, наемники были выведены с территории Украины. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 25 июня ликвидировать "вагнеровцев", оставшихся воевать на территории Украины. А буквально недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что контрнаступление украинских войск идет по плану, а история "вагнеровцев", после неудачной попытки мятежа в РФ, закрыта.

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