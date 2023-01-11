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Череватий пояснив важливість битви за Соледар для обох сторін

Фото: Сергый Череватий, речник Східного угруповання (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Сергій Пишкін

Захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.

Речник Східного угруповання наголосив й на тому, що під час оборони Соледару, наші герої масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це, зі свого боку, є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Соледарі продовжують запеклі бої, однак ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.

Ще зранку росіяни заявили про нібито "взяття" міста, однак Череватий спростував черговий фейк нікчем.

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