Череватий пояснив важливість битви за Соледар для обох сторін

Захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.
"Серйозність амбіцій сторін покажуть якраз наступні великі операції. Битва за Соледар дуже важлива з точки зору, що наші сили не дають ворогу системно прорвати нашу оборону, не зробити оточення, про яке вони мріють, не вийти в тил і потім на оперативний простір, щоб потім рухатися на Слов'янськ і Краматорськ", - пояснив Череватий.
Речник Східного угруповання наголосив й на тому, що під час оборони Соледару, наші герої масово знищують техніку ворога, а також скорочують його чисельність. Це, зі свого боку, є деморалізаційним фактором для росіян, оскільки навіть "найдосвідченіші" вагнерівці не можуть показати хоч якісь подвиги.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Соледарі продовжують запеклі бої, однак ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.
Ще зранку росіяни заявили про нібито "взяття" міста, однак Череватий спростував черговий фейк нікчем.
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