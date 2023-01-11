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Череватый объяснил важность битвы за Соледар для обеих сторон

Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки (facebook.com/sergij.cerevatij)
Автор: Сергей Пышкин

Защищая Соледар, наши воины не дают врагу прорвать оборону. В то же время, серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, не сделать окружение, о котором они мечтают, не выйти в тыл и затем на оперативное пространство, чтобы затем двигаться на Славянск и Краматорск", - объяснил Череватый.

Спикер Восточной группировки отметил и то, что во время обороны Соледара, наши герои массово уничтожают технику врага, а также сокращают его численность. Это, со своей стороны, является деморализационным фактором для россиян, поскольку даже самые "опытные" вагнеровцы не могут показать хоть какие-то подвиги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Соледаре продолжают ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.

Еще утром россияне заявили о якобы "взятии" города, однако Череватый опроверг очередной фейк ничтожеств.

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