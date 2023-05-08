Череватый объяснил, зачем Пригожин рассказывает о "снарядном голоде"

Заявления основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина о якобы "снарядном голоде" продиктованы обязательствами, которые он не может выполнить. Потому что украинские силы обороны уничтожают личный состав россиян, который никем не пополнять, потому что даже заключенные понимают, что это билет в один конец.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Главное, чем вызваны заявления Пригожина - тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эту ерунду о снарядном голоде", - рассказал он.

Хотя, по словам Череватого, на самом деле главная проблема Пригожина - это постоянное уничтожение личного состава силами обороны Украины, а следовательно и невозможность его пополнить, потому что из тюрем ему не дают людей.

"Не дает сама власть и заключенные не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 мая Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод".

Несмотря на заявление главы ЧВК "Вагнера", как ранее отмечал Сергей Череватый, "вагнеровцы" по-прежнему остаются атакующей силой в городе.

Позже Пригожин стал утверждать, что получил заверения от Минобороны о том, что его наемники получат боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.