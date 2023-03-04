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Череватий про підрив мостів у Бахмуті: досвід дозволяє ЗСУ перебудувати оборону

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Марія Кучерявець

Бахмут залишається пріоритетною ціллю для ворога. Але досвід ЗСУ дозволяє перебудовувати оборону і надалі чинити опір, попри те, що противник завдає шкоди інфраструктурі в районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

На питання журналіста, з чим пов'язані поїздки генералів до Бахмуту за останні дні він сказав, що це чіткий маркер того, що українські сили битимуться за кожен метр своєї землі.

"Бахмут на сьогодні - це епіцентр війни. Тільки в районі самого міста за добу ворог здійснив 21 обстріл та сталося 9 боєзіткнень. Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське було зафіксовано 131 обстріл ворога та з РСЗВ та артилерії та сталося 38 боєзіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали поранень, а трьох взяли у полон", - розповів Череватий.

За його словами, ситуація навколо Бахмута наразі важка, але контрольована.

"Для ворога це місто пріоритетна ціль, проте наше командування і особовий склад роблять все, щоб боронити цей населений пункт і при цьому завдавати максимальних втрат ворогу", - зауважив Череватий.

Зокрема, він прокоментував повідомлення щодо підриву двох важливих мостів в районі Бахмута.

"Це війна і в такому шквалі вогню знищуються й об'єкти критичної інфраструктури. Але досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі й загалом 9-ти річної війни проти окупанта дозволяє нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір, не дивлячись на те, що він наносить шкоди інфраструктурі", - пояснив Череватий.

Ситуація в Бахмуті напружена

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила про те, що у Бахмуті на Донбасі було зруйновано два важливих мости, а українські військові нібито стали вразливими для російських атак з трьох сторін.

Тим часом за останні дні місто відвідали командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський, а також командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко.

Військові оцінюють ситуацію в Бахмуті як складну та напружену, Збройним силам в місто направили підкріплення, а рішення утримувати місто назвали стратегічним.

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Збройні сили УкраїниДонбасДонецька областьБахмут