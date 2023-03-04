ua ru
Сб, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командувач ССО побував у Бахмуті та розповів про оборону міста

Новость на русском →
Бахмут, Субота 04 березня 2023 09:09
Командувач ССО побував у Бахмуті та розповів про оборону міста Фото: командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко (facebook.com/usofcom)
Автор: Марія Кучерявець

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко приїздив до Бахмута, де перевірив роботу своїх підрозділів. Також він розповів про поточну ситуацію щодо оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - розповів Хоренко.

Вказано, що бригадний генерал перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Також під час поїздки командувач ССО України ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів Сил спеціальних операцій.

За словами Віктора Хоренка, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України, а "швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою".

Зазначимо, що до цього в Бахмут приїздив командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Додамо, як розповідав секретар РНБО Олексій Данілов, українські військові продовжують боронити місто Бахмут у Донецькій області, ситуація там складна, але контрольована ЗСУ.

При цьому глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що Росія використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб на день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Бахмут Сили спеціальних операцій
NEWS
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
Знищений літак, 10 бронемашин та 820 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним