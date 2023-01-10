ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Череватий: оборонці Соледара роблять все, щоб росіяни йшли до піррової перемоги

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 10 січня 2023 13:04
Череватий: оборонці Соледара роблять все, щоб росіяни йшли до піррової перемоги Фото: у Соледарі найскладніша ситуація на східному фронті (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Соледарі Донецької області зараз найскладніша ситуація, враховуючи весь східний фронт. Українські військові працюють на максимальне виснаження супротивника, щоб навіть мінімальні успіхи виявилися поразкою для ворога.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

Так, за добу російські окупанти 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії.

"Відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять все, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть його якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги", - сказав він.

Як повідомлялося, найближчим часом українські військові очікують, що російські окупанти активізують наступальні дії в районі Соледара Донецької області. Цьому явно сприяє морозна погода.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр буквально вчора 8 січня заявила, що на Донбасі ситуація складна. Російські окупанти всіма можливими способами намагаються вийти на кордони Донецької області чи здобути якусь "перемогу", захопивши хоча б якийсь населений пункт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
ЗСУ просунулися під Кремінною, а ПВК "Вагнера" намагається наступати в Соледарі: карти боїв
DAILY
Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році