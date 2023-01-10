Череватый: защитники Соледара делают все, чтобы россияне шли к пирровой победе

В Соледаре Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, учитывая весь восточный фронт. Украинские военные работают на максимальное истощение противника, чтобы даже минимальные успехи оказались поражением для врага.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Следовательно, там очень сложная сейчас ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", - сказал он.

Так, за сутки российские оккупанты 86 раз ударили по Соледару разными типами артиллерии.

Как сообщалось, в ближайшее время украинские военные ожидают, что российские оккупанты активизируют наступательные действия в районе Соледара Донецкой области. Этому явно способствует морозная погода.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр буквально вчера 8 января заявила, что на Донбассе ситуация сложная. Российские оккупанты всеми возможными способами пытаются выйти на границы Донецкой области или одержать какую-то "победу", захватив хотя бы какой-нибудь населенный пункт.

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