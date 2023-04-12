Бахмут - це візит в одну сторону. Череватий вказав на проблеми "вагнерівців"

ПВК "Вагнера" у Бахмуті досягає проміжних успіхів за рахунок живої сили, зазначаючи величезних втрат. При цьому у Росії розуміють, що відправка у Бахмут означатиме візит в одну сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"За всю військову кампанію російське керівництво не показало жодного ноу-хау, жодних елементів справді нової війни. Те, що вони досягали якогось проміжного успіху на Бахмутському напрямку, було виключно за рахунок того, що західні аналітики назвали м'ясними штурмами. Тобто екстенсивне постійне цілодобове в режимі нон-стоп використання живої сили, коли одна хвиля знищувалася - пішла інша", - сказав Череватий.

Речник пояснив, що "вагнерівці" у районі Бахмута діють малими тактичними групами, проте підсилені регулярною армією, оскільки сили ПВК значно виснажились. Череватий зазначив, що бойовики "Вагнера" діють як терористичне угруповування.

"Якщо ми подивимося на попереднє велике терористичне угрупування ІДІЛ там було те ж саме, виключна жорстокість по відношенню як до своїх членів угруповування, так і до ворогів, і до мирного населення. Але закінчилось також тим, що його розгромили і переслідують по всьому світу. Те ж саме буде і з "вагнерівцями"", - наголосив він.

За словами Череватого, "вагнерівцям" важко поповнювати втрати. У Росії їм перекрили доступ до в'язниць, де ті вербували найманців. Інша причина - це самі росіяни, які розуміють, що відправка у Бахмут означає смерть.

"З тюрем їм все важче це робити, тому що сарафанне радіо, яке віками працює в російських в'язницях, рознесло, що візит в Бахмут - це візит в одну сторону для абсолютної більшості. І плюс до цього додається ще тертя й розбіжності між керівництвом Міноборони і Збройними силами РФ, і Пригожиним в силу того, що він багато конфліктував", - пояснив речник.

Череватий вважає, що у середньостроковій перспективі ПВК "Вагнера" перестане бути потужною бойовою одиницею.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий спрогнозував, що через місяць чи два сили "вагнерівців" на фронті повністю виснажаться.

Також він раніше повідомив, що Росія почала кидати у Бахмут елітні підрозділи на підсилення "вагнерівців", оскільки ті зазнають втрат.

При цьому аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

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